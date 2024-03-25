Падаль под маринадом: скандальная трагедия вокруг поставок мяса в ВСУ Ольга ВайленкоНа территории Украины вспыхнул скандал вокруг поставок мяса в украинскую армию, который вызвал бурю негодования и возмущения как среди военных, так и среди местного населения.