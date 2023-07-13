Bloomberg: Цена на российскую нефть впервые превысила установленный G7 потолок в 60 долларов за баррель

Стоимость российского сорта нефти Urals 12 июля в порту Новороссийска составила 60,78 долларов за баррель, впервые превысив установленный странами G7 потолок цен в 60 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.
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