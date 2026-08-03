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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал контракт Александра Барабанова с « Автомобилистом ».

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