Назначен новый заместитель главы администрации города Тамбова. Им стал 34-летний Антон Долгов. На новое место работы он перешёл с должности зампредседателя регионального союза "Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов".
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