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Квартира, дом, дача

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Сделали на 74 «квадратах» студию с одной комнатой. Получилось роскошно, но нефункционально

Сделали на 74 «квадратах» студию с одной комнатой. Получилось роскошно, но нефункционально

Как вы представляете себе квартиру-студию? Наверняка на ум приходит крохотная однушка на 20—30 «квадратов» в «Минск-Мире», где кухня начинается в коридоре, а гостиная является сразу и спальней, и обеденной зоной.

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Комментарии
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Анна Жданова
Кошмар!Гости останутся с ночевкой  и все будут вместе спать и пукать...
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18 час.
Элеонора Коган
Шикарные гостиничные апартаменты.
Ответить
12 час.
АМ
Алиса Майская
Ну, если хозяева занимают целый дом, то почему бы одну квартиру не превратить в одну комнату?
Ответить
4 час.

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