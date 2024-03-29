Сделали на 74 «квадратах» студию с одной комнатой. Получилось роскошно, но нефункционально

Как вы представляете себе квартиру-студию? Наверняка на ум приходит крохотная однушка на 20—30 «квадратов» в «Минск-Мире», где кухня начинается в коридоре, а гостиная является сразу и спальней, и обеденной зоной.
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