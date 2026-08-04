Сергиево-Посадский округ отметит праздник насыщенной программой

15 августа Сергиево-Посадский городской округ отметит свой праздник. По словам главы округа Оксаны Ерохановой, дата выбрана не случайно — она приурочена ко дню основания Троицкого монастыря Сергием Радонежским.
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