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Куда идут деньги, которые мы платим ЖКХ за "содержание дома": и можно ли сэкономить?

Куда идут деньги, которые мы платим ЖКХ за "содержание дома": и можно ли сэкономить?

Осторожно ЖКХ! Куда идут деньги на “содержание дома”? Мы уже привыкли к тому, что содержимое квитанций по ЖКХ у нас постоянно меняется.

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