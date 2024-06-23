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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 184 подписчика

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Хорошие люди

Хорошие люди

Наверное, вы знаете, что бывают такие. И незаконные собачьи бои бывают. Очень жестокие. И на них делают ставки.

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Комментарии
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Галина Баранова
Какая прекрасная история...
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13 час.
ВераВерная
Спасибо за рассказ. У Олега Бондаренко они всегда очень душевные и трогательные. И пусть таких жизненных историй с прекрасным продолжением будет как можно больше!
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6 час.
Элеонора Коган
Спасибо вам, Олег, за замечательный рассказ!!! Мальчика Панчо и собачку Буля усыновила прекрасная семья и теперь у них есть хорошее будущее!!!!
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2 час.

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