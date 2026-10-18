В Выборгском районе Санкт-Петербурга загорелся многоквартирный дом. Об этом пишет Telegram-канал 78. Как уточняется, огонь уже перекинулся на кровлю.
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