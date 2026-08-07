Как два атомных взрыва изменили мир и стали началом ядерной эпохи

Утро 6 августа 1945 года началось для жителей японской Хиросимы как обычный летний день. Город жил военным ритмом последних месяцев Второй мировой войны: работали предприятия, открывались школы, люди спешили по своим делам.
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