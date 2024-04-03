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Мосгорсуд увеличил срок наказания соучастникам убийства журналистки Дугиной

Мосгорсуд увеличил срок наказания соучастникам убийства журналистки Дугиной

Мосгорсуд увеличил срок наказания бывшему сотруднику МВД Ивану Рыбину и безработному Даниилу Чоудхури, которых осудили за предоставление данных об автомобиле и месте жительства журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате покушения.

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