Мосгорсуд увеличил срок наказания соучастникам убийства журналистки Дугиной

Мосгорсуд увеличил срок наказания бывшему сотруднику МВД Ивану Рыбину и безработному Даниилу Чоудхури, которых осудили за предоставление данных об автомобиле и месте жительства журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате покушения.