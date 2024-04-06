В Астраханской области с начала года Россельхознадзор вынес 322 предостережения по карантину растений и качеству зерна

В первом квартале за время контрольно-надзорных мероприятий на территории Астраханской области межрегиональным управлением Россельхознадзора было вынесено 322 предостережения о нарушениях обязательных требований в сфере карантина растений, а также качества и безопасности зерна.
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