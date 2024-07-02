Лукашенко заявил о передаче Киеву участника диверсии против военного самолета РФ

В рамках обмена Минск вернул Киеву украинского гражданина Андрея Швеца, который в 2023-м участвовал в диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией ВКС А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии.