Лукашенко заявил о передаче Киеву участника диверсии против военного самолета РФ

В рамках обмена Минск вернул Киеву украинского гражданина Андрея Швеца, который в 2023-м участвовал в диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией ВКС А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии.
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