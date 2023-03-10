Чемпионат России. «Сочи» примет «Оренбург», «Спартак» и «Зенит» проведут матчи в выходные

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«Сочи» в пятницу примет «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ. В субботу «Спартак» сыграет дома с «Факелом», «Динамо» встретится в гостях с «Краснодаром».