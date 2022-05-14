Губерниев о скандале с тренером Воронковым: «Просто хамы, других слов нет. Один расист и женоненавистник, а другие его покрывают»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандале с главным тренером женского волейбольного клуба «Локомотив» Андреем Воронковым.

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