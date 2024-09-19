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Царьград

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"Подстава и средство уничтожения. Нас": Дугин сделал тревожное предупреждение после взрывов техники в Ливане

"Подстава и средство уничтожения. Нас": Дугин сделал тревожное предупреждение после взрывов техники в Ливане

В Ливане два дня подряд происходят мини-взрывы устройств. Директор Института "Царьград", философ, общественный и политический деятель Александр Дугин сделал тревожное предупреждение после взрывов техники в Ливане: "Техника это подстава и средство уничтожения.

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