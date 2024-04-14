График индексации пенсий на 2024 год Ирэн ОрлонскаяКандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что количество и время индексации пенсии зависят от конкретного вида выплаты и принимаемых органами государственной власти РФ решений.