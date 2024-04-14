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График индексации пенсий на 2024 год

График индексации пенсий на 2024 год

График индексации пенсий на 2024 год Ирэн ОрлонскаяКандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что количество и время индексации пенсии зависят от конкретного вида выплаты и принимаемых органами государственной власти РФ решений.

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