График индексации пенсий на 2024 год Ирэн ОрлонскаяКандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что количество и время индексации пенсии зависят от конкретного вида выплаты и принимаемых органами государственной власти РФ решений.
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