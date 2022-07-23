Официальный Токио намерен запретить Владимиру Путину присутствовать на государственных похоронах Абэ

Несколько японских изданий сообщили со ссылкой на источники в правительстве страны, что официальный Токио намерен запретить президенту РФ Владимиру Путину присутствовать на государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Несколько японских изданий сообщили со ссылкой на источники в правительстве страны, что официальный Токио намерен запретить президенту РФ Владимиру Путину присутствовать на государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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