Военное обозрение

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Официальный Токио намерен запретить Владимиру Путину присутствовать на государственных похоронах Абэ

Официальный Токио намерен запретить Владимиру Путину присутствовать на государственных похоронах Абэ

Несколько японских изданий сообщили со ссылкой на источники в правительстве страны, что официальный Токио намерен запретить президенту РФ Владимиру Путину присутствовать на государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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