Почему нельзя просто взять и прекратить бои в зоне СВО на 30 дней: Лавров объяснил позицию Москвы

Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, а объявление президентом страны Владимиром Путиным перемирия на время празднования Дня Победы является сигналом готовности к прямым переговорам без предварительных условий.
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