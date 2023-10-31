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Дмитрий Крутой высоко оценил промышленное развитие Пензенской области

В Пензенской области состоялась встреча с делегацией из Республики Беларусь. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пообщался с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым.

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