Тренер Бивола: Дмитрий нокаутирует Бетербиева в следующем бою

Дмитрий Кириллов, тренер абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, высказал мнение, что его подопечный сможет нокаутировать соотечественника Артура Бетербиева в третьем поединке.