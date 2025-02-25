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Тренер Бивола: Дмитрий нокаутирует Бетербиева в следующем бою

Тренер Бивола: Дмитрий нокаутирует Бетербиева в следующем бою

Дмитрий Кириллов, тренер абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, высказал мнение, что его подопечный сможет нокаутировать соотечественника Артура Бетербиева в третьем поединке.

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