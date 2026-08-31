В «Сириусе» создадут театр русского языка «Живое слово»

На федеральной территории «Сириус» создадут театр русского языка «Живое слово», сообщила председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.
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