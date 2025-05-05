Воспитанникам клуба «Рубеж» в Санкт-Петербурге рассказали о бандеровцах

Урок мужества, освещающий деятельность украинских националистов в годы Великой Отечественной войны, провели представители всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское сопротивление» (РВС) в военно-патриотическом клубе «Рубеж» в Санкт-Петербурге, сообщает 5 мая ИА Красная Весна.
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