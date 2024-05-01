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Семак о продлении контракта до 2030-го: «Вернемся к этому в конце сезона – график достаточно сложный»

Как стало известно ранее, стороны достигли принципиальной договоренности о продлении соглашения до мая 2030 года.

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