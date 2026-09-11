Вьетнам: эпическая битва за Гамбургер-Хилл

Та самая гора Гамбургер-Хилл, в девичестве Донг Ап-Биа Перед тем как начать рассказ о штурме горы Гамбургер (американцы называли её холмом, но 937 метров для холма явно высоковато), стоит немного окунуться в водоворот американской внутренней политики.