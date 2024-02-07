12 коротких подсказок, как извлечь пользу из вашей микроволновки

Микроволновку люди используют, чтобы разогреть или приготовить пищу, но при этом они даже не догадываются, что этот бытовой прибор может облегчить кухонные хлопоты! Спешим на помощь и рассказывает, какую именно пользу может принести вам микроволновая печь.
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