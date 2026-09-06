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Василенко про 1:3 с «Ростовом»: «Худший второй тайм «Факела» в сезоне. Нужно улучшать тактические вещи – открывание и завершение»

Тренер «Факела» Олег Василенко оценил поражение от « Ростова » (1:3) в 7-м туре РПЛ. — При качественном первом тайме второй не удался — пропустили голы.

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