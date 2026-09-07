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Huawei Pura X View: широкий экран, камера 200 Мп, батарея 7000 мА·ч и цена $900

Huawei Pura X View: широкий экран, камера 200 Мп, батарея 7000 мА·ч и цена $900

Компания Huawei официально представила смартфон Pura X View, который называют первым в мире устройством с широкоэкранным дисплеем.

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