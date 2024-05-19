Как правильно очистить фрукты перед употреблением

Чтобы избежать риска отравления, необходимо соблюдать определенные правила при употреблении фруктов. Это связано с тем, что фрукты попадают на наши столы через руки продавцов и могут быть загрязнены различными веществами.
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