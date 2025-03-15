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Иноземец пошел ва-банк против Русской общины за что и был наказан. Дружинники такой дерзости никак не ожидали

Иноземец пошел ва-банк против Русской общины за что и был наказан. Дружинники такой дерзости никак не ожидали

Avia.pro - СМИ Москва снова оказалась ареной дикой истории, от которой кровь стынет в жилах.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Этому еще повезло. Сдали полици живым и здоровым.
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2 час.
Вадим Кузнецов
История такая красивая, что похожа на сказку. И нет практически ничего конкретного. А ведь должно быть: например, уголовное дело за угрозу убийством. Хотелось бы, чтобы история о постановке этнобандита на место оказалась правдой.
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1 час.
Галина Друзина
Выслать всех мигрантов, которые хоть мало мальски нарушили наш закон, ликвидировать все диаспоры и конфессии - это вообще рассадники преступности, которые существуют на деньги Запада для того, чтоб развалить Россию изнутри.
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1 час.
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