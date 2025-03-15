Иноземец пошел ва-банк против Русской общины за что и был наказан. Дружинники такой дерзости никак не ожидали

Алексей Васильев Этому еще повезло. Сдали полици живым и здоровым.

Вадим Кузнецов История такая красивая, что похожа на сказку. И нет практически ничего конкретного. А ведь должно быть: например, уголовное дело за угрозу убийством. Хотелось бы, чтобы история о постановке этнобандита на место оказалась правдой.