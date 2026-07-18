Ещё кадры работы дроноводов FPV-камикадзе "Африканского корпуса" по азавадским боевикам на пикапе в районе Анефиса в Мали.
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Ещё кадры работы дроноводов FPV-камикадзе "Африканского корпуса" по азавадским боевикам на пикапе в районе Анефиса в Мали.
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