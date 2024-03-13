Путин сообщил что проекты строительства трассы Джубга - Сочи обсудят уже в ближайшие дни

Путин сообщил что проекты строительства трассы Джубга - Сочи обсудят уже в ближайшие дниВ интервью телеканалу «Россия 1» накануне Путин сказал, что сейчас обсуждается несколько вариантов строительства новой трассы от Джубги до Сочи.
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