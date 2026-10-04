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Царьград

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Медведев вернётся в топ-5 ATP после успешного турнира в Пекине

Медведев вернётся в топ-5 ATP после успешного турнира в Пекине

Даниил Медведев после победы во втором круге турнира в Пекине войдёт в топ-5 мирового рейтинга ATP впервые с января 2025 года.

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