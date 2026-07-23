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Дегтярев заявил о шансе России выиграть Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

Дегтярев заявил о шансе России выиграть Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

Глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что у страны есть реальный шанс не только участвовать в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, но и одержать победу в общекомандном зачете.

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