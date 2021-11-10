Дед и отец моего мужа работали на одном заводе. Именно поэтому свёкру дали квартиру в том же доме, что и его отцу.
— Твоя бессовестная жена выгоняет твою беременную сестру
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Нана Мелицкаури
Сестра мужа забеременела от брата автора истории, и
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14 час.
Нана Мелицкаури
Vera Dobryagina
Он уговаривает мать своего ребенка жить вместе. Ребенок сестры-свой-это имелось ввиду?
Верните прежний вариант !!!!!! Ужас какой, нормально писать не возможно!!!!
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14 час.
1
Елена игрик
И любому, кто будет меня нервировать, муж обещал устроить денежный бойкот. - то есть, он от них до сих пор откупается, платит им за ваше спокойствие. А потом - чтобы ребенка не переехали, не сглазили, не отравили, чтобы порчу не наводили, по прейскуранту? Муж-то с головой дружен? ОДНАКО....
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9 час.
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