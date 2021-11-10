— Твоя бессовестная жена выгоняет твою беременную сестру

Елена игрик

И любому, кто будет меня нервировать, муж обещал устроить денежный бойкот. - то есть, он от них до сих пор откупается, платит им за ваше спокойствие. А потом - чтобы ребенка не переехали, не сглазили, не отравили, чтобы порчу не наводили, по прейскуранту? Муж-то с головой дружен? ОДНАКО....