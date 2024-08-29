Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно о доступе ВСУ к спутниковым снимкам для нападения на Россию

Стало известно о доступе ВСУ к спутниковым снимкам для нападения на Россию

Украинским военным были доступны предоставленные американской стороной сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт, его цитирует РИА Новости.

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