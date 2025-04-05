Миллиард под крылом – это весело! Сегодня, уважаемые, мы с вами несколько сменим курс и будем говорить не столько о ТТХ или ЛТХ, сколько о таком направлении, как ФЭХ, то есть финансово-эксплуатационные характеристики.
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