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Регионы России

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В России с 1 сентября вводятся новые правила перевозки животных и багажа в городском транспорте

В России с 1 сентября вводятся новые правила перевозки животных и багажа в городском транспорте

Согласно новым правилам, в общественном транспорте и такси запрещается перевозить в багаже и ручной клади зловонные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, окисляющие, едкие, коррозирующие, ядовитые и радиоактивные вещества.

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