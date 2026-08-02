В России с 1 сентября вводятся новые правила перевозки животных и багажа в городском транспорте

Согласно новым правилам, в общественном транспорте и такси запрещается перевозить в багаже и ручной клади зловонные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, окисляющие, едкие, коррозирующие, ядовитые и радиоактивные вещества.
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