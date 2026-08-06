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Сад у дома снижает риск диабета второго типа: исследование 19 тысяч человек

Сад у дома снижает риск диабета второго типа: исследование 19 тысяч человек

Неожиданный фактор профилактики диабета второго типа обнаружили исследователи. Работа, опубликованная в журнале BMC Public Health, показала, что собственный сад у дома может существенно снизить риск развития этого заболевания.

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