Сад у дома снижает риск диабета второго типа: исследование 19 тысяч человек

Неожиданный фактор профилактики диабета второго типа обнаружили исследователи. Работа, опубликованная в журнале BMC Public Health, показала, что собственный сад у дома может существенно снизить риск развития этого заболевания.
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