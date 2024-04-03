Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как вражеские дроны достигли Татарстана: Эксперты назвали три основные версии

Как вражеские дроны достигли Татарстана: Эксперты назвали три основные версии

Политнавигатор Белорусский КГБ раскрыл, откуда летят беспилотники по объектам в России СБУ вербует в Белоруссии агентов, которые за небольшую плату соглашаются съездить в Смоленскую область, забрать спрятанные там беспилотники, перевезти их на пусковые позиции и запустить.

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Комментарии
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Аудрюс
Вот так и хочется, сказать : &quot; Дурак вы батюшка и уши у вас холодные!&quot; При высоте полета 50-100 метров, дальность обнаружения крылатой ракеты, с эффективной отражающей поверхностью 0,1м квадратный, порядка 20-25 км. Самолет типа АН-2 на этой высоте РЛС увидит где-то на расстоянии 32 км. А теперь представьте сколько таких РЛС надо поставить, чтобы было сплошное радиолакационное поле, чтобы обнаружить все цели на этой высоте летящие над территорией РФ? Ну и соответственно сколько надо ЗРК, что бы их сбить....
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2 час.
Владимир
И, соответственно, надо понимать, что таких самолетов может прилететь дохренелиард без того, что их перехватят?
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1 час.
алекс кузь
У мо должны быть гранты для случаев , если штатные спецы не решают проблемы. Народ в рф талантливый , но  нищета одолела.
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1 час.

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