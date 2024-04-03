Как вражеские дроны достигли Татарстана: Эксперты назвали три основные версии

Аудрюс

Вот так и хочется, сказать : " Дурак вы батюшка и уши у вас холодные!" При высоте полета 50-100 метров, дальность обнаружения крылатой ракеты, с эффективной отражающей поверхностью 0,1м квадратный, порядка 20-25 км. Самолет типа АН-2 на этой высоте РЛС увидит где-то на расстоянии 32 км. А теперь представьте сколько таких РЛС надо поставить, чтобы было сплошное радиолакационное поле, чтобы обнаружить все цели на этой высоте летящие над территорией РФ? Ну и соответственно сколько надо ЗРК, что бы их сбить....