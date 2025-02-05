Налог на профессиональный доход: как самозанятых обеспечат пенсией

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо вице-премьеру и руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложением пересмотреть распределение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых, чтобы решить проблему пенсионного обеспечения этой категории граждан.