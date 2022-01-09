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Рангник шокирован ситуацией в «Манчестер Юнайтед» и недоволен физподготовкой команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник испытывает негативные эмоции. 63-летний тренер был шокирован тем, как «МЮ» регрессировал и насколько серьезные проблемы испытывает клуб, сообщает Daily Mail со ссылкой на близких к немецкому специалисту людей.

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