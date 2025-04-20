⚡️⚡️ Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, ВСУ ночью применили один беспилотник по территории Крыма Минобороны России.
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⚡️⚡️ Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, ВСУ ночью применили один беспилотник по территории Крыма Минобороны России.