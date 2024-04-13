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Французские части в составе вермахта: Секретный документ от ФСБ напомнил Макрону, что сделали русские с "легионом" Сегодня

Французские части в составе вермахта: Секретный документ от ФСБ напомнил Макрону, что сделали русские с "легионом" Сегодня

Буквально на днях в ФСБ рассекретили очень важный документ исторической давности. И что интересно, сразу после этого президент Франции Макрон как-то меньше стал касаться темы об отправке своих войск, хоть и не стал отказываться от этой затеи.

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