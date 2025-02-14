В Рассказовском округе волонтёры помогают бездомным животным

Волонтёры в Рассказовском округе помогают птицам и различным бездомным животным. В рамках акции "Право на жизнь" (0+) жителям, желающим приютить бездомную собаку, предоставляет будка для четвероногого дурга.
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