НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

"Станет не нужен никому": Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили

"Станет не нужен никому": Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью газете "Южная Осетия" заявил, что Владимира Зеленского ожидает крайне незавидная судьба, во многом схожая с участью бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии