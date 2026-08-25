Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью газете "Южная Осетия" заявил, что Владимира Зеленского ожидает крайне незавидная судьба, во многом схожая с участью бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили .
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