Экспедиция к предкам. Петра – город солнца Отправляемся мы в Петру на закате дня, чтобы добраться из Египта до Иордании и далее до места, а для начала полюбуемся на красивый закат.
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Экспедиция к предкам. Петра – город солнца Отправляемся мы в Петру на закате дня, чтобы добраться из Египта до Иордании и далее до места, а для начала полюбуемся на красивый закат.
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