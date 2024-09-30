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Олег Басилашвили против ремейков советской классики: «Мне новые работы напоминают хорошо загримированный труп»

Олег Басилашвили против ремейков советской классики: «Мне новые работы напоминают хорошо загримированный труп»

Олег Басилашвили прославился благодаря советскому кино. За его плечами такие хиты, как «Раба любви», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих» и многие другие.

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