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Отказ Путина от звания генерала объяснили

Отказ Путина от звания генерала объяснили

Российский президент Владимир Путин имеет звание полковника, хотя ему и предлагали звание генерала. Отказ главы государства от звания в беседе с ТАСС объяснил редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

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Комментарии
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Л
Лариса
Слюной не захлебнись, дерьмо
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15 час.
Boris Borisov
А он и делает, и слово своё железно держит !  Обещал не трогать  семьи Собчака и Ельцина - -выполняет! /// Кто-то возразит ?!
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13 час.
Elena Guseva
А Грыгоровыч не такой принципиальный и охотно щеголяет в военной форме с генеральскими погонами. Ну как дитё, чесслово.
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9 час.
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