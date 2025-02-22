Отказ Путина от звания генерала объяснили

А он и делает, и слово своё железно держит ! Обещал не трогать семьи Собчака и Ельцина - -выполняет! /// Кто-то возразит ?!

Elena Guseva

А Грыгоровыч не такой принципиальный и охотно щеголяет в военной форме с генеральскими погонами. Ну как дитё, чесслово.