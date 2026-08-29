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Socure привлекла инвестиции при оценке $5,2 млрд и объявила о покупке Fravity

Socure привлекла инвестиции при оценке $5,2 млрд и объявила о покупке Fravity

Американский разработчик решений для цифровой идентификации и борьбы с финансовым мошенничеством Socure объявил о привлечении нового раунда стратегических инвестиций, по итогам которого оценка компании достигла 5,2 млрд долларов США.

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